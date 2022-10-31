«الداخلية» تثبت عدم صحة ادعاءات رجل الأمن الشاكي

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن نتائج إجراءات التحقق بشأن ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، وتثبت عدم صحة ما ادعاه.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن قرار إيقاف راتب رجل الأمن جاء لتغيبه عن عمله من دون عذر (76) يوم منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، وأحيل إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية، كما اتضح خلال إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.