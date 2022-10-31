الإرشاد الزراعي: البطاطس باللون الأخضر سامة

الرياض ـ البلاد

حذّرت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من تناول درنات ‎البطاطس المشوبة باللون الأخضر.

وقالت عبر حسابها على تويتر: إن معظم نباتات البطاطس تُنتج مادة السولانين بكميات قليلة جدًّا، لمقاومة الحشرات.

وأشارت إلى أن درنة البطاطس هي ساق متحورة، وإذا كانت الدرنة بها الخلايا المكونة للصبغة الخضراء الكلوروفيل، بحالة غير نشطة، وتعرضت للضوء؛ فهذا يحفز تكوين الكلوروفيل وهي مادة غير سامة.

وأكدت أن تلك المادة تتكون في جميع أنسجة النباتات خضراء اللون؛ مشيرة إلى أن اللون الأخضر يصاحبه تكوين مادة السولانين، وتناول كميات منها يسبب الضرر. وأضافت أن التأثير السام لمادة السولانين يظهر فقط على الشخص الذي وزنه نحو 90 كجم، بعد تناول نحو 450 كجم من هذه البطاطس.