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الإرشاد الزراعي: البطاطس باللون الأخضر سامة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1444 هـ      31 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

حذّرت إدارة الإرشاد الزراعي، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من تناول درنات ‎البطاطس المشوبة باللون الأخضر.

وقالت عبر حسابها على تويتر: إن معظم نباتات البطاطس تُنتج مادة السولانين بكميات قليلة جدًّا، لمقاومة الحشرات.

وأشارت إلى أن درنة البطاطس هي ساق متحورة، وإذا كانت الدرنة بها الخلايا المكونة للصبغة الخضراء الكلوروفيل، بحالة غير نشطة، وتعرضت للضوء؛ فهذا يحفز تكوين الكلوروفيل وهي مادة غير سامة.

وأكدت أن تلك المادة تتكون في جميع أنسجة النباتات خضراء اللون؛ مشيرة إلى أن اللون الأخضر يصاحبه تكوين مادة السولانين، وتناول كميات منها يسبب الضرر. وأضافت أن التأثير السام لمادة السولانين يظهر فقط على الشخص الذي وزنه نحو 90 كجم، بعد تناول نحو 450 كجم من هذه البطاطس.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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