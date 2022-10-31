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الأمير سعود بن جلوي يزور جدة التاريخية

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1444 هـ      31 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، منطقة جدة التاريخية، يرافقه معالي أمين جدة صالح التركي، والمشرف على مركز المشاريع التطويرية في وزارة الثقافة

عبدالعزيز العيسى، والمشرف العام على برنامج مشروع جدة التاريخية المهندس أشرف كامل.

وشملت الزيارة عددٍ من المواقع والمباني الأثرية منها “بيت كدوان” و “مركز الآثار” (بيت البلد)، ومسجد الشافعي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وبيت أمير البحر وبحيرة الأربعين.

واطلع سموّه على عرضٍ مرئي عن المخطط العام لجدة التاريخية، وترميم الأصول التراثية، والآثار، ومشروع النزل التراثية، مشيداً بما شاهده في مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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