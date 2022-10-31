الرياضة

أخضر الشاطئية يلتقي البرازيل في افتتاح بطولة القارات

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1444 هـ      31 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الثلاثاء، بنظيره منتخب البرازيل،عند الساعه 5:45 بتوقيت مكة المكرمة ، في افتتاح مبارياتهما في بطولة القارات المقرر إقامتها في إمارة دبي خلال الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر.

وأنهى (أخضر الشاطئية)؛ اليوم الاثنين، استعداداته بإجراء حصة تدريبية رئيسة على ملعب كايت بيتش، الذي سيحتضن مباريات البطولة، بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي وضع اللمسات الأخيرة، من خلال تنفيذ عدد من الجمل الفنية التي سينتهجها في مباراة البرازيل، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر بأن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية احتل المركز 35 عَالَمِيًّا في التصنيف الشهري لشهر (سبتمبر) الماضي، وهو الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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