60 جائزة تتوج إنجازات إعلامية في “المهرجان العربي”

الرياض ـ البلاد

يتوج المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 التي تنظمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو)، الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها أكثر من 60 جائزة ما بين ذهبية وفضية، وذلك وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الإعلامية الدولية، خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2022م، بالتزامن مع إطلاق أعمال معرض مستقل الإعلام (فومكس) بمشاركة أكثر من 200 شركة وجهة متخصصة في تقنيات وبرمجيات وتكنولوجيات البث والإنتاج الإذاعي والتفزيوني.

وبينت مديرة إدارة التلفزيون باتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) والمشرفة على المسابقات التلفزيونية بيهة بن صالح أن الجوائز في مسار التلفزيون بلغت 32 جائزة في المسابقات الرئيسة والمسابقات الموازية، فيما أوضح مدير إدارة الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) والمشرف على المسابقات الإذاعية ياسر جرانة أن الجوائز في مسار الإذاعة بلغت 32 جائزة، منها 28 جائزة لمسار المسابقات الرئيسة، في حين بلغت جوائز التبادل 4 جوائز نصفها ذهبية والآخر فضية.

وستحفل فقرات حفلي الافتتاح والاختتام بتكريم عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية، التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوام عدة، بالإضافة إلى تتويج الفائزين بجوائز مسابقات الاتحاد في مجالي الإذاعة والتلفزيون، كما يشهد جدول أعمال المعرض تنظيم نحو 30 جلسة علمية وورشة عمل تبحث في جدليات الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمستقبل، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام.