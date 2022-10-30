5 ميداليات لأخضر الكونغ فو في ختام البطولة العربية للشباب بمصر

ونجح المنتخب السعودي خلال البطولة في حصد 3 ميداليات فضية وميداليتين برونزية، ليكون إجمالي الميداليات التي حققها الأخضر في منافسات البطولة 5 ميداليات. ونال الأخضر السعودي الميدالية الفضية عن طريق اللاعب سليمان الشمري وزن 45 كجم، واللاعب سعود العنزي وزن 42 كجم واللاعب سلطان القحطاني وزن 56 كجم، فيما جاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب معاذ العنزي وزن 65 كجم واللاعب محمد السكران وزن 70 كجم. يشار إلى أن منافسات البطولة العربية الـ5 للشباب للووشو كونغ فو تقام بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 9 دول عربية، من بينها المملكة، ومصر البلد المستضيف.