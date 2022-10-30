معرض “ريشة طيف” في محطته الأخيرة بجازان

جدة – عبد الهادي المالكي

افتتح سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد وبحضور سعيد بن مناحي الخنفري وكيل إمارة جازان المساعد للحقوق، وتوفيق طاهر أحمد علاقي رئيس مجلس إدارة جمعية “لدُن” معرض “ريشة طيف” في مقر احد المولات التجارية وضم المعرض لوحات إبداعية لـ 20 طفلاً وشاباً من ذوي اضطراب طيف التوحد بتنظيم من جمعية أسر التوحد وبالتعاون مع جمعية “لدُن” لذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية كشريك نجاح في تنظيم وتنفيذ المشروع بمنطقة جازان، وبرعاية من موفي سينما.

ويعد معرض “ريشة طيف” المقام في جازان هو المحطة الخامسة والأخيرة للمشروع بعد سلسلة معارض جماهيرية مُتنقلة في أربعة مناطق بالمملكة حققت صدى واسعًا في كل من منطقة “الرياض، الشرقية، مكة وعسير”، بهدف تنمية وإبراز المواهب الفنية لذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بالاضطراب بطريقة مبتكرة، حيث شارك في المشروع 100 طفل وشاب من ذوي طيف التوحد بالتعاون مع 100 فنان تشكيلي سعودي لرسم 100 لوحة فنية مُلهمة، تم تقييمها احترافيًا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

يذكر أن جمعية أسر التوحد ستختتم مشروعها “ريشة طيف” خلال الشهر القادم من نوفمبر بمدينة الرياض، تحت رعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود لمزاد علني يبث على الهواء مباشرة تباع فيه اللوحات الفنية دعماً لمشاريع الجمعية المستدامة والنوعية والتي تحقق أهداف المشروع من تنفيذ دورات ودبلومات ومراكز متخصصة في تنمية المواهب لدى ذوي اضطراب طيف التوحد.

من جهته عّبر سمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن فخره بهذه المواهب قائلاً: “أن مواهب أبنائنا من ذوي التوحد تتفوق على العوائق وأن قدراتهم الإبداعية بلغت عنان السماء”، وأضاف قائلا: “أن الفرص والمبادرات المقدمة لأبنائنا ساهمت وبشكل فعال في تحسين جودة حياتهم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع”.

يُشار إلى أن جمعية “أُسر التوحد” تُعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.