شاهد.. ليفربول ينقاد إلى هزيمة مفاجئة أمام ليدز بثنائية

انهزم ليفربول في ميدانه “أنفيلد” أمام ليدز يونايتد 1-2 أمسية السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتراجع ليفربول إلى الترتيب الـ9 بعد أن تلقّى الخسارة الرابعة هذا الموسم، فيما ارتقى ليدز يونايتد إلى المركز الـ15 بوصوله إلى 13 نقطة.

سجّل ليدز يونايتد أولًا عن طريق الإسباني رودريغو في الدقيقة 4، وعادل المهاجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 14.

حارس مرمى ليدز يونايتد، الفرنسي الشاب إيان ميسلير، فرض نفسه نجمًا للمباراة بتصديه لنحو 7 أهداف محققة من لاعبي ليفربول.

وفي الدقائق الأخيرة، استغل الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفي تمريرة من زميله الإنجليزي باتريك بامفورد، ليسجّل هدف الفوز لليدز.

بتلك النتيجة، يكون ليفربول قد خسر في الجولة الماضية أمام متذيل الترتيب نوتنغهام فورست 0-1، ثم في الجولة الحالية أمام ليدز 1-2.

شاهد أهداف ليفربول وليدز يونايتد 2-1