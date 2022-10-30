شاهد.. ريال مدريد يقع في فخ التعادل أمام جيرونا 1-1

أجبر جيرونا مضيّفه ريال مدريد على التعادل الإيجابي بهدف لمثله اليوم الأحد، في إطار لقاءات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

احتضن ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد اللقاء، وسط أجواء جماهيرية صخبة وصلت إلى 58 ألف مشجّع، بصافرة الحكم ماريو ميليرو لوبيز.

واستعاد ريال مدريد صدارة “الليغا” بواقع 32 نقطة، بعد أن تجاوز خصمه برشلونة الذي فاز أمس السبت ضد فالنسيا 1-0 ورفع رصيده إلى 31 نقطة.

النادي الملكي كان الباديء بالتسجيل عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70، إثر تمريرة حاسمة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وعادل المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني النتيجة لصالح جيرونا قبل النهاية بـ10 دقائق، عندما سجّل ركلة جزاء أرضية قوية.

وفي الدقيقة الأولى بعد التسعين، طرد حكم المباراة ميليرو متوسط ميدان ريال مدريد، الألماني توني كروس لجمعه بطاقتين صفراوين.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا 1-1