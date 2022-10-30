“سفياني” بطلا للعالم في الكاراتيه

متابعة – محمد الجليحي
توج لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، اللاعب سند سفياني بذهبية بطولة العالم للكاراتيه لوزن 84 كغم لفئة الأولمبي، بعد فوزه على المقدوني ستيفان بنتيجة 6-1 خلال البطولة المقامة في تركيا خلال الفترة من ٢٣ حتى ٣١ أكتوبر.
فيما أحرز كل من مقرّي وعبدالعزيز السيف “درجة الشباب” فضيتي وزني ( 68 كجم- 61 كجم).
بهذه النتائج، بلغ 3 لاعبين سعوديين نهائي بطولة العالم للكاراتيه للمرة الأولى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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