الأولى الرياضة “سفياني” بطلا للعالم في الكاراتيه

متابعة – محمد الجليحي

توج لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، اللاعب سند سفياني بذهبية بطولة العالم للكاراتيه لوزن 84 كغم لفئة الأولمبي، بعد فوزه على المقدوني ستيفان بنتيجة 6-1 خلال البطولة المقامة في تركيا خلال الفترة من ٢٣ حتى ٣١ أكتوبر. فيما أحرز كل من مقرّي وعبدالعزيز السيف “درجة الشباب” فضيتي وزني ( 68 كجم- 61 كجم).

بهذه النتائج، بلغ 3 لاعبين سعوديين نهائي بطولة العالم للكاراتيه للمرة الأولى.