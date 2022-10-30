الرياضة

النصر يهزم الهلال ويتوج بذهبية السلة 3×3 بالألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1444 هـ      30 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
اختتمت مساء اليوم منافسات 3 رياضات ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، ففي منطقة المشجعين بالنخيل مول، اختتمت مباريات كرة السلة 3×3 التي استمرت على مدار يومين، وحسم نادي النصر المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزه على فريق الهلال بنتيجة 16-12، ليحصل الهلال على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد فريق أُحد الميدالية البرونزية بعد فوزه على الفتح بنتيجة 16-13.
توّج الفائزين الدكتور غسان طاشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بحضور محمد آل زين عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الإله بن شعيل المدير التنفيذي للاتحاد.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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