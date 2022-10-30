النصر يهزم الهلال ويتوج بذهبية السلة 3×3 بالألعاب السعودية

الرياض – هاني البشر
اختتمت مساء اليوم منافسات 3 رياضات ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، ففي منطقة المشجعين بالنخيل مول، اختتمت مباريات كرة السلة 3×3 التي استمرت على مدار يومين، وحسم نادي النصر المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزه على فريق الهلال بنتيجة 16-12، ليحصل الهلال على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد فريق أُحد الميدالية البرونزية بعد فوزه على الفتح بنتيجة 16-13.
توّج الفائزين الدكتور غسان طاشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بحضور محمد آل زين عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الإله بن شعيل المدير التنفيذي للاتحاد.