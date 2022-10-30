«الحياة الفطرية»: رصد قرود بابون في ست مناطق

الطائف ـ البلاد

أكد أحمد البوق، مدير البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن المركز رصد 500 من قرود البابون، تتسبب بأضرار على القطاع السكني أو الزراعي في ست مناطق بالمملكة.

وأشار إلى أن المناطق شملت جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت البوق إلى أن المركز قد تلقى أكثر من 2800 بلاغ، وتم الاستجابة لأكثر من 1900 منهم بنسبة 65%، مشيرًا إلى أنه مع كل بلاغ تتم زيارة الموقع وتوعية المواطنين وطرح بعض الحلول، منها عمل سياجات كهربائية آمنة.

وكشف عن أن سبب انتشار هذه القرود وتغير سلوكها من البري إلى المستأنس، هو تقديم الأطعمة لها بشكل مباشر وغير مباشر من السكان ومرتادي الطرق، ما ساهم في تحول سلوكها من الاعتماد على الغذاء البري إلى الغذاء البشري، وإن لم تجده تترد على المناطق السكنية.

وأوضح مدير البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه تم إطلاق حملات للتوعية بهذه الأضرار، وتثبيت أكثر من 140 لوحة اشارية وكتابية في المناطق، لافتا إلى التنسيق مع إمارات المناطق لتوقيع غرامات مخالفة الذوق العام لمن يقدم الطعام لهذه القرود.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد أشار قبل عدة أيام إلى أن مشكلة تزايد أعداد قرود البابون قديمة متعددة الأبعاد يبلغ عمرها عقودا، مؤكدًا أن معالجتها تحتاج تضافر الجهود. وأوضح المركز أن المواطن هو صاحب الدور الأهم في علاجها من خلال إيقاف التغذية البشرية المباشرة وغير المباشرة ذات التأثير الأساسي على سلوك الحيوان.