الرياضة

الأخضر يتعادل مع هندوراس سلبياً في الودية الثالثة استعداداً لكأس العالم

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1444 هـ      30 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
تعادل المنتخب السعودي مع منتخب هندوراس بنتيجة 0-0، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم، على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022. حيث تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

يُذكر أن مواجهة الأخضر لمنتخب هندوراس تعد ثالثة الوديات في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر مواجهتان وديتان في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا، بنما.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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