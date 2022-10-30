الرياضة الأخضر يتعادل مع هندوراس سلبياً في الودية الثالثة استعداداً لكأس العالم

الرياض- البلاد

تعادل المنتخب السعودي مع منتخب هندوراس بنتيجة 0-0، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم، على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022. حيث تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. يُذكر أن مواجهة الأخضر لمنتخب هندوراس تعد ثالثة الوديات في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر مواجهتان وديتان في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا، بنما.