احتفاء بيوم المعلم.. الرزقي يفوز بسباق المشي بمشاركة 300 متسابق

جدة – البلاد
احتفت إدارة تعليم جدة باليوم العالمي للمعلم بإقامة سباق مشي للمعلمين؛ أقيم بممشى واجهة روشن البحرية، وقد شارك فيه أكثر من 300 معلم، حيث دشّن السباق مدير عام تعليم جدة الدكتور نايف الزارع، ونظمته الشؤون المدرسية بالتعاون مع إدارتي نشاط الطلاب والإشراف التربوي ممثلة في قسم التربية البدنية.
ويأتي السباق ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم لهذا العام تحت شعار “التحول في التعليم يبدأ من المعلمين”، بحضور مساعدي المدير العام ومدير إدارة نشاط الطلاب.
وفي ختام السباق، كرم الدكتور الزارع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكأس المعلم، حيث حقق المركز الأول المعلم هاشم الرزقي المعلم بمدرسة الشاطئ الابتدائية، للعام الثاني على التوالي إلى جانب تكريم جميع المشاركين بالهدايا التذكارية، والجهات الحكومية المشاركة واللجنة المنظمة للسباق.
وأكد الزارع أن إقامة مثل هذه الفعاليات المواكبة لليوم العالمي للمعلم هي بمثابة التأكيد على أهمية دور المعلم الراسخ في العملية التعليمية، وتعزيز دوره ومكانته في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلّم في بناء الأجيال، بالإضافة لتعزيز المبادرات الإيجابية تجاهه.