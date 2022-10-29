وسط منافسات مثيرة… الأمير فهد بن جلوي يتوّج فريق الباحة بطلاً لمنافسات كرة الهدف في الألعاب السعودية 2022

الرياض – هاني البشر
توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بالميداليات الذهبية لمسابقات كرة الهدف البارالمبية، ضمن فعاليات ثالث أيام الدورة التي تستضيفها الرياض وتستمر منافساتها حتى 7 نوفمبر المقبل.
وشهدت دورة الألعاب السعودية يوماً حافلاً، حيث أقيمت منافسات في 13 رياضة مختلفة، في نهائيات رفع الأثقال لأوزان 71 كجم للسيدات، و89 كجم و102 كجم للرجال، إلى جانب الأدوار النهائية لمنافسات البادل، وكرة الهدف لذوي الإعاقة، ومنافسات الجولف والدراجات، ونهائيات السباحة 50 مترا حرة رجال، و50 مترا صدر رجال، و400 متر حرة رجال، و100 متر ظهر رجال، كما انطلقت منافسات البولنج والبلياردو وكرة السلة 3X3 والكرة الطائرة، كما تواصلت مباريات دور المجموعات في كرة السلة للسيدات وكرة قدم الصالات للرجال وكرة اليد.
واستضافت صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، نهائي مسابقة كرة الهدف البارالمبية، التي توّج بميداليتها الذهبية فريق الباحة بعد فوزه على فريق الرياض بنتيجة 11-1، ليحسم الفريق المركز الأول بعد أداء أكثر من رائع طوال مبارياته في الدورة، فيما حصل فريق الرياض على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحل الرس في المركز الثالث بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام عسير 8-2. وتوّج الفائزين إلى جانب صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، السفير الدولي لليونيسف.
وفي صالة الألعاب المائية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حقق اللاعب عماد الدين باسم زبن المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 23:88 ثانية، وحلّ يوسف حبيب بوعريش في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 23:91 ثانية، وجاء فيصل نصار الشلاتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 24:57 ثانية.
وفي سباق 100 متر ظهر، حقق اللاعب علي العيسى المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن قدره 58:98 ثانية، تلاه محمد بقسماطي في المركز الثاني بزمن 1:00:81 دقيقة، وجاء في المركز الثالث محمد جندي بزمن 1:02:76 دقيقة.
وفي سباق 50 مترا صدر، حصد اللاعب سلطان منصور العتيبي الميدالية الذهبية بزمن 29:72 ثانية، وجاء لؤي عبدالواحد طاشكندي في المركز الثاني بزمن 29:89 ثانية، وجاء في المركز الثالث محمد خالد يعقوب بزمن 30:68 ثانية.
وفي سباق 400 متر حرة، توّج اللاعب أحمد الهاشم بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن قدره 4:16:92 دقيقة، وفي المركز الثاني زيد فيصل السراج بزمن 4:20:00 دقيقة، وجاء خالد حسن علي البقشي في المركز الثالث بزمن 4:20:79 دقيقة، وتوج الفائزين في جميع الفئات المهندس أحمد القضماني، رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، وعبدالله اليامي، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة.
وفي المنافسات الصباحية، حصدت لاعبة نادي الأهلي أمل الشهراني المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال لوزن 71 كجم، بمجموع 147 كجم، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية لاعبة نادي الرياض، العنود الخليفي بمجموع 139 كجم، وحلّت زميلتها في الفريق ليليا مي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع 136 كجم.
وفي منافسات وزن 89 كجم رجال، حصد اللاعب إسماعيل آل صويلح المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع 329 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب علي العبندي بمجموع 327، وحلّ اللاعب نواف العيد في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع 319 كجم، وفي منافسات وزن 102 كجم، تمكن اللاعب علي العثمان من حسم الميدالية الذهبية والمركز الأول بمجموع 332 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية خليل الحمقان بمجموع 317 كجم، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية جهاد آل غزوي بمجموع 316 كجم. وتوّج الفائزين والفائزات محمد أحمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والدولي لرفع الأثقال، والأستاذ علي ظافر حكمي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.
وفي منافسات الجولف التي استضافها على مدار يومين نادي الرياض للجولف بمشاركة 38 لاعباً ولاعبة، حصد اللاعب فيصل السلهب الميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني سعود الشريف، وأكمل عثمان الملا منصة التتويج بتحقيقه الميدالية البرونزية للدورة. وتوّج الفائزين محمد المهنا عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.
وفي طرق مدينة الرياض، اختتمت منافسات الدراجات للرجال والسيدات، التي انطلقت صباحاً من منطقة الحنية، وصولاً إلى مقر اللجنة الأولمبية والبارلمبية العريبة السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وبمسار يصل طوله إلى 126 كم للرجال، و56 كم للسيدات.
وحسم اللاعب محمد الجابر المركز الأول والميدالية الذهبية مسجلاً زمن قدره 2:50:20 ساعة، وبفارق ثانيتين فقط عن صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية فهاد الغامدي الذي سجّل 2:50:22 ساعة، وجاء حسن آل إبراهيم في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 2:50:52 ساعة.
وفي منافسات السيدات، تمكنت مشاعل الحازمي من حصد الميدالية الذهبية والمركز الأول بزمن قدره 1:47:10 ساعة، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية منيرة الدريوش والتي سجلت زمن قدره 1:47:20 ساعة، وجاءت إيريكا مارتينيز في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزين والفائزات، عبدالله الوثلان رئيس اتحاد الدراجات، وسمو الأميرة مشاعل بنت فيصل ال سعود رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للدراجات، وأمين الحليلي عضو مجلس الإدارة في اتحاد الدراجات.
كما اختتمت منافسات البادل، التي أقيمت في مركز “بادل إن” على مدار يومين، لمنافسات زوجي السيدات، وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي أريج فارح وسارة سلهب بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبهما على الثنائي أليكسيا تيمور وسماهر كردي اللتين حلتا في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاء الثنائي نجوى سلهب ونورة السليمان في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزات خالد السعد، رئيس اللجنة السعودية للبادل، ومنيرة البراك، المدير التنفيذي للجنة السعودية للبادل.
وفي منافسات كرة السلة سيدات التي تقام على صالة نادي الهلال، فاز نادي أبها على نادي الهلال بنتيجة 56-41، كما فاز نادي الوحدة على الاتحاد بنتيجة 50-44. وفي منافسات كرة اليد، تعادل فريقا الخويلدية والترجي بنتيجة 30-30، وفاز فريق الوحدة على العدالة بنتيجة 43-37.
وفي منافسات كرة الطائرة سيدات، فاز فريق الاتحاد على الترجي بنتيجة 3-0، فيما فاز فريق الهلال على فريق العنقاء بنتيجة 3-1، وفاز فريق النصر على النهضة بنتيجة 3-0. وفي منافسات الرجال، فاز الأهلي على أبها بنتيجة 3-0، وفاز الهلال على النصر بنتيجة 3-0.
وفي منافسات كرة قدم الصالات رجال، تعادل فريقا النصر والقادسية بنتيجة 5-5، كما تعادل فريقا الرياض والعلا بنتيجة 3-3، فيما فاز فريق مصدة على الأمجاد بنتيجة 16-2.
كما انطلقت تصفيات كرة السلة 3X3 في منطقة المشجعين بالنخيل مول، ومنافسات البولنج في مركز البولنج، والبلياردو في مركز بلاك دايموند.
سبّاح #العدالة الذهبي 🥇
أحمد علي الهاشم يتوج بذهبية 400 متر سباحة حرة 🏊♂️#دورة_الألعاب_السعودية | #بيننا_أبطال | @aladalahclub pic.twitter.com/W7jhgUgpGb
— دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) October 29, 2022