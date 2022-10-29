فيديو.. باريس سان جيرمان يهزم تروا 4-3 في مباراة مثيرة

انتصر باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لثلاثة السبت في مباراة دارماتيكية أمام تروا، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2022-2023.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في”حديقة الأمراء” بالتعادل 1-1 بعد سجّل تروا أولًا عبر بالدي بالدقيقة 3 وعادل سولير لباريس في الدقيقة 28.

في الشوط الثاني تقدّم بالدي من جديد لتروا بالدقيقة 52. لكن ليونيل ميسي رد عليه بهدف التعادل بعدها بـ3 دقائق فقط لتصبح النتيجة 2-2.

وتقدّم باريس سان جيرمان لأول مرة في المباراة عن طريق ثنائي الفريق الهجومي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في الدقيقتين 62 و77.

لكن تروا قلص الفارق في الدقيقة 88، وبحث عن إداراك هدف التعادل لكن الوقت لم يسعفه لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 لصالح باريس.

عزز باريس سان جيرمان صدارته لـ “الليغ 1” بواقع 35 نقطة، بفارق مريح عن الوصيف نادي لانس الذي جمع فقط 30 نقطة بعد 13 جولة.

شاهد أهداف باريس سان جيرمان وتروا 4-3