شاهد.. برايتون يسحق تشيلسي “بالأربعة” في البريميرليغ

انتصر برايتون على تشيلسي بأربعة أهداف لواحد السبت في إطار مباريات المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

دارت أحداث اللقاء بين الفريقين في أرضية ملعب “أمريكان إكسبريس” معقل نادي برايتون بصافرة تحكيمية من الحكم الإنجليزي الدولي أندي مادلي.

وألحق برايتون أول هزيمة بتشيلسي منذ قدوم المدرب الجديد غراهام بوتر، بينما حقق “النوارس” أول فوز مع مدربه الجديد أيضًا روبرتو دي زيربي.

أنهى برايتون الشوط الأول متقدمًا 3-0 بفضل البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 5. ثم لاعبا تشيلسي تشيك وتشالوباه بالخطأ في مرماهما.

وسجّل لاعبو تشيلسي هدفين ضد مرماهم في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ مشاركة النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشينه 1992.

في الشوط الثاني قلص كاي هافرتز النتيجة بهدف بالدقيقة 48. واختتم باسكال جروس رباعية برايتون في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

توقف رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الخامس على لائحة الدوري الإنجليزي، فيما أصبح برايتون في المركز الـ7 بواقع 18 نقطة.

شاهد أهداف تشيلسي وبرايتون 4-1