شاهد.. بايرن ميونيخ يدك ماينز بـ”نصف دستة” أهداف

أمطر حامل اللقب بايرن ميونيخ شباك ضيفه ماينز بنصف دستة أهداف وهزمه 6-1 اليوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الألماني.

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة “البوندسليغا” بواقع 25 نقطة. في حين أن ماينز تراجع إلى الترتيب الـ8 على اللائحة وبقى عند 18 نقطة.

أقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “أليانز أرينا” معقل بايرن ميونيخ، أمام حشد جماهيري غفير قارب 50 ألف مشجّع في المدرجات.

سجّل سداسية النادي البافاري كل من جنابري بالدقيقة (5) وموسيالا (28) وماني (43) وغوريتسكه (58) وماتياس تيل (79) وأخيرًا موتيغ (86).

في حين أحرز هدفي الضيوف كل من سيلفان فيدمير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وماركوس أنغفاريتشن قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق.

شاهد أهداف بايرن ميونيخ وماينز 6-2