الحجرف يستنكر تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا بشأن استضافة قطر لكأس العالم

جدة : البلاد

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تصريحات وزيرة داخلية جمهورية ألمانيا الاتحادية نانسي فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022م.

وأكد موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وقال: “إن دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق” ، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.