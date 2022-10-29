الرياضة الاتحاد يغير الشركة المزودة لملابسه الرياضية

جدة – البلاد قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلغاء العقد المبرم مع شركة (ايريا) للملابس الرياضية وممثلها المحلي بشكل رسمي ونهائي، وذلك نتيجة عدم التزام الشركة ببنود العقد في توريد الملابس الرياضية لفرق النادي في الأوقات المحددة وبالكميات الكافية، مما تسبب في ظهور العديد من المشكلات التي واجهت فرق النادي في الفترة الماضية. وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة التي تصب في مصلحة النادي وحفظ حقوقه. وفي سياق متصل، وقع مجلس إدارة نادي الاتحاد عقد اتفاقية مع شركة (نايكي) في الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة تزويد النادي بالملابس الرياضية الخاصة بجميع فرق النادي في مختلف الألعاب والفئات السنية، مؤكدا أنه اتخذ هذه الخطوة حرصا على توفير كافة مستلزمات فرق النادي، وتحديدا الملابس الرياضية، بما يضمن ظهور الفرق واللاعبين بالشكل المثالي الذي يتوافق مع قيمة ومكانة نادي الاتحاد وجماهيره.