الرياضة

أخضر الشاطئية يرفع استعداداته لمواجهة البرازيل في بطولة القارات

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1444 هـ      29 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته اليومية في إمارة دبي، استعدادًا لمباراة منتخب البرازيل يوم (الثلاثاء) المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة القارات التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وأدى (أخضر الشاطئية) اليوم السبت تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي في دبي بقيادة مساعد المدرب تياغو سوزا، الذي عمد إلى رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التدريبات اللياقية، قبل أن يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الملعب.

يذكر أن (أخضر الشاطئية) يقع في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وأسبانيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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