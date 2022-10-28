في عهد الخير والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، يتحدث وطننا الغالي بلغة الإنجاز ومكتسبات عظيمة يرنو لها العالم باهتمام وتقدير للتنمية الأنموذج في التقدم والرفعة والازدهار للحاضر والمستقبل، وفي القلب منها هذا الشعب الوفي الذي هو مركز الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة، ومحور مستهدفات الرؤية السعودية 2030، التي باركها ويدعمها الملك المفدى، حفظه الله ، ويقود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، مراحلها المتصلة وشواهد حصادها الممتد على خارطة الوطن في كل مجال.

وها هو الوطن يحتفل بمناسبة مرور ثماني سنوات على مبايعة قائد المسيرة، الملك سلمان بن عبد العزيز، رعاه الله ، وتواصل المملكة تعزيز مكانتها على كل الأصعدة بسياسة حكيمة ، داعمة دائما للاستقرار والسلام العالميين ، وساعية بإخلاص إلى حشد الجهود لمواجهة التحديات والأزمات الصعبة التي يعاني منها عالم اليوم.

إن البصمات الملهمة في النهضة السعودية، تمثل عنوانا متجددا لهذه المسيرة المظفرة التي تستشرف تطلعات المستقبل ، ومشروعات كبرى رائدة تسابق التطور العالمي في اغتنام فرص القرن.