رؤية ملهمة ونمو متصاعد.. المملكة في طليعة الدول المتقدمة

جدة – البلاد

تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، إنجازات تنموية واقتصادية كبرى في كافة القطاعات على امتداد الوطن، نزهو بها بين الأمم في مصاف دول العالم المتقدمة، وبكل ما يتحقق لمزيد من الرفعة الوطن والمواطن ببصمات الرخاء والتقدم وجودة الحياة.

وتعتبر رؤية المملكة خارطة طريق لمستقبل أفضل للوطن الطموح والمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر، واستقرار راسخ وأمن وارف، ودور سعودي متعاظم على كافة الأصعدة، حيث تتواصل المكتسبات النوعية الرائدة ، المنجزة منها والمستهدفة، ترجمة لتطلعات القيادة باغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، باستراتيجيات متكاملة يثمر حصادها الزاهر للحاضر ولقادم الأجيال، والعنوان المضيئ لكل ذلك هو “الاستثمار في المستقبل” بفكر استباقي ومنظور استشرافي وإرادة عالية ، استطاعت المملكة من خلالهما تجاوز تحديات عالمية كبيرة، وتواصل مسيرتها للتنمية المستدامة محورها الإنسان، ونمو اقتصادي يسجل هذا العام أعلى معدل وفق تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، متقدمة في ذلك على الاقتصادات الكبرى، وتواصل تعزيز مكانتها بين مجموعة العشرين.