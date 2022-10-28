«ذا لاين» مدينة الخيال والتناغم مع الطبيعة

جدة – البلاد

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تقدم المملكة الجديد تلو الآخر من المفاجآت التنموية .. والجديد هنا هو تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي تمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة ، ضمن منظومة مدن المستقبل لجعل حياة الانسان أفضل صحة ورفاهية، ببصمات حقيقية تعيد صياغة الكثير من مفاهيم جودة الحياة بتطويع الخيال وترجمته إلى واقع متفرد، وموقع متميز في موسوعة الحضارة العالمية الحديثة.

هذه البصمات تقترن بالعديد من المشروعات، ومنها تصاميم مدينة “ذا لاين”، التي سبق أن أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة نيوم، فكرتها ورؤيتها الأولية كمشروع غير مسبوق وسيعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، وما ستكون عليه المجتمعات الحضرية في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 % من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

ومن أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متراً ، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح “ذا لاين” لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

السياحة الجبلية

ويتوالى الجديد من المشروعات الملهمة التي تسجلها المملكة على خارطة السياحة العالمية، بإنشاء “تروجينا” الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد ، وتأكيده ، حفظه الله ، أن هذا المشروع سيسهم في إعادة تعريف مفهوم السياحة الجبلية العالمية عبر توفير منظومة سياحية صديقة للبيئة في كل أبعادها، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة، وتوفير حياة آمنة وصحية للجميع، وتؤكد سعينا لتفعيل الجهود العالمية في الحفاظ على عناصر الطبيعة. تتمركز “تروجينا” في وسط نيوم على بعد 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة، في المنطقة التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية بارتفاع يصل إلى حوالي 2,600 متر فوق سطح البحر. وتسعى “تروجينا” إلى تغيير تصور الزوار والساكنين حول الخدمات التي يمكن أن تقدمها المنتجعات الجبلية، وذلك نظراً لتصميمها الاستثنائي والهندسة المعمارية المتقدمة والتقنية التي تدمج الواقع مع العالم الافتراضي.