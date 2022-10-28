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تعزيز العلاقات السعودية الصينية

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، فيما ترأس الجانب الصيني مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع، العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كما جرى توقيع برنامج العمل التنفيذي للجنة الشؤون السياسية.

حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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