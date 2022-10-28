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القيادة تُهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال الملك المفدى ” بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان .

وقال سمو ولي العهد: ” بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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