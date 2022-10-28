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القيادة تهنئ رئيس وزراء السويد

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنين لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والرقي “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الوزراء في بلاده.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ فوزكم بانتخابات رئاسة الوزراء في مملكة السويد، وأعرب لدولتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب مملكة السويد الصديق التقدم والازدهار”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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