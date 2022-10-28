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الصحة العالمية: لا دليل على خطر سلالات أوميكرون

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جنيف – البلاد

عقدت المجموعة الاستشارية العلمية المعنية بكوفيد 19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً لمناقشة تطور الفيروس ومتحورات.
ورأت المجموعة أنه استناداً إلى الأدلة المتاحة حاليًا فإن المتحورات الفرعية لأوميكرون لا تختلف كثيرًا عن بعضها البعض ، مبينة أن المنظمة تقوم بإعادة التقييم بانتظام وستعلن على الفور عن اَي تطور يستدعي التغيير في إستراتيجيات الصحة العامة.
وأكدت المجموعة أنه لا يوجد حتى الآن دليل وبائي على أن السلالات الفرعية من أوميكرون ستكون ذات مخاطر أكبر، حاثة على مواصلة الجهود المختبرية واسعة النطاق والمنهجية للكشف السريع عن اَي تطورات واتخاذ القرارات بسرعة.
وأكدت المنظمة أنها ستواصل مراقبة سلالات XXB و BQ1 عن كثب كجزء من أوميكرون ، داعية البلدان لتوخي اليقظة ورصد التسلسلات والابلاغ عنها ، فضلًا عن إجراء تحليلات مستقلة ومقارنة خطوط أوميكرون الفرعية المختلفة .
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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