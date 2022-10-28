“إثراء”:انطلاق ثاني محطات”أسفار أقرأ” السبت المقبل بالقاهرة

-
“أسفار أقرأ” تواصل جولتها إلى جمهورية مصر العربية
-
الشاعرة فاطمة قنديل والسيناريست عبدالرحيم كمال في ضيافة”أسفار أقرأ”
-
75 ألف مشارك من جميع أنحاء المملكة في مسابقة”أقرأ”
القاهرة – أمنية رشاد
في أجواء ثقافية وفكرية مفعمة بسحر القراءة، تحط “أسفار أقرأ” رحالها في جمهورية مصر العربية كثاني محطة لبرنامج إثراء القراءة “أقرأ” والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” – مبادرة أرامكو السعودية – وذلك يوم السبت 4 ربيع الآخر 1444هـ الموافق (29 أكتوبر 2022م) على مسرح مبنى قنصلية التاريخي بوسط البلد في القاهرة، حيث تنوع الكتب والأحاديث الملهمة والكثير من التفاصيل التي تُشعل الفضول وشغف المعرفة لدى فئة الشباب، كحدث ثقافي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة ومنتجاتها بمشاركة القرّاء والكتّاب والمفكرين والأدباء، ضمن مسارات برنامج إثراء القراءة “أقرأ”بنسخته الثامنة، الذي يأتي هذا العام بنطاق أوسع ليشمل الطالبات والطلاب من العالم العربي للمشاركة في مسابقة أقرأ.