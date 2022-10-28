الأولى الثقافية الدولية

“إثراء”:انطلاق ثاني محطات”أسفار أقرأ” السبت المقبل بالقاهرة

امنية رشادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1444 هـ      28 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

  • “أسفار أقرأ” تواصل جولتها إلى جمهورية مصر العربية

  • الشاعرة فاطمة قنديل والسيناريست عبدالرحيم كمال في ضيافة”أسفار أقرأ” 

  • 75 ألف مشارك من جميع أنحاء المملكة في مسابقة”أقرأ”              

القاهرة – أمنية رشاد

 

في أجواء ثقافية وفكرية مفعمة بسحر القراءة، تحط “أسفار أقرأ” رحالها في جمهورية مصر العربية كثاني محطة لبرنامج إثراء القراءة “أقرأ” والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” – مبادرة أرامكو السعودية – وذلك يوم السبت 4 ربيع الآخر 1444هـ الموافق (29 أكتوبر 2022م) على مسرح مبنى قنصلية التاريخي بوسط البلد في القاهرة، حيث تنوع الكتب والأحاديث الملهمة والكثير من التفاصيل التي تُشعل الفضول وشغف المعرفة لدى فئة الشباب، كحدث ثقافي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة ومنتجاتها بمشاركة القرّاء والكتّاب والمفكرين والأدباء، ضمن مسارات برنامج إثراء القراءة “أقرأ”بنسخته الثامنة، الذي يأتي هذا العام بنطاق أوسع ليشمل الطالبات والطلاب من العالم العربي للمشاركة في مسابقة أقرأ.

تتواصل رحلة أسفار أقرأ، وهي سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في العالم العربي من خلال تقديم المحاضرات والورش والحلقات النقاشية، في عدد من المدن العربية وهي ( مسقط- الرباط- القاهرة – عمّان)، حيث تجمع الكتّاب والأدباء والمفكرين والقراء على منصة واحدة لمناقشة قضايا القراءة والكتابة بمختلف مجالاتها.
يلي ذلك جلسة نقاشية بعنوان (كيف تقرأ القصيدة؟)، حيث يحاور الشاعر والمترجم أحمد شافعي الدكتورة والشاعرة فاطمة قنديل للحديث عن كيفية قراءة القصيدة بعيدًا عن الأشكال التقليدية وذلك بالنظر إلى أن كثير من القصائد عاشت مئات السنين وظلت الأجيال تتداولها وتقرأها، يلي ذلك محاضرة بعنوان (الرواية السينمائية) حيث يقدم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رؤيته عن كيفية كتابة وتكوين الرواية ومن ثم تحويلها إلى عمل ناجح سينمائيا.
يشار إلى أن برنامج إثراء القراءة “أقرأ” انطلق في عام 2013م، كأحد برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ( إثراء) من المملكة  ، بهدف نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تسهم في تمكين القراءة وزيادة الوعي وغرس مفاهيم الاطلاع والقراءة والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية إيمانًا بأهمية القراءة، بوصفها واحدة من أهم الوسائل في الإثراء المعرفي للأجيال القادمة، وسعيًا إلى تحقيق هدف إلهام وتطوير مليون شاب وشابة بحلول عام 2030م.
ويتكوّن البرنامج من مسابقة أقرأ التي تمثّل حجر الأساس الذي انطلق منه البرنامج وشارك فيها خلال السنوات السابقة أكثر من 75 ألف مشارك من جميع أنحاء المملكة، وتستهدف هذا العام طلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعلمين من العالم العربي من خلال المسارات  (قارئ العام، سفراء القراءة)، كما يتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات الثقافية العامة التي تشمل معرض الكتبية لمقايضة الكتب وماراثون القراءة وأسفار أقرأ  التي طافت هذا العام 4 دول عربية.
يشار إلى أن التسجيل متاح من خلال زيارة صفحة البرنامج على موقع المركز الإلكتروني إضافة إلى إمكانية الاطلاع على كافة  الشروط والأحكام الخاصة بمتطلبات المسابقة عبر زيارة الرابط: https://www.ithra.com/ar/iread/
omneia rashad

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