ولي عهد الكويت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية يستقبلون تركي بن محمد

الكويت-واس

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان،أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو ولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

كما استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في قصر بيان ، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق ، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

واستقبل سمو الشيخ طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه ، وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.