وزير المالية مؤكدا في مؤتمر «مستقبل الاستثمار»: المملكة استعدت مبكرا للأزمات وحشدت الجهود الدولية

الرياض – البلاد

فيما تختتم مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس ، أعمال نسختها السادسة، واصل المؤتمر جلسات يومه الثاني بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي وكبار التنفيذيين ورؤساء الشركات ومسؤولي القطاعات المالية والاستثمارية في العالم، ناقشوا خلالها التوقعات الاقتصادية والاستثمارية في ماتبقى من العام الحالي 2022، وتوقعات السنة القادمة 2023 في ظل تحديات الضغوط التضخمية وسلامة سلاسل الإمداد والتطورات الجيو سياسية في عدد من مناطق العالم، وتأثير ذلك على الاستثمار وقطاعاته العديدة.

حول هذه الملفات أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته أن العالم يشهد حالياً مصاعب عديدة، تتمثل في التمويل وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وضغوط الديون على بعض الدول، مشيراً إلى أن المملكة عملت في المضي على خطط وإستراتيجيات لمواجهة الأيام الصعبة كالتي نعيشها حالياً وحشدت طاقاتها والمنظمات الدولية كمجموعة العشرين والمنظمات التنموية الأخرى، وهو ما مكنها من الوصول لوضع أفضل بكثير مما يعانيه العالم، مضيفا بأن المملكة عملت على الاستعداد والتأهب منذ سنوات عدة لمثل هذه الأوضاع التي يشهدها العالم، وهو ما مكنها بفضل الله من الوصول لحالة أفضل بكثير مما تعانيه الكثير من الدول، مشدداً على أهمية التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية ومجموعة العشرين الدولية لمساعدة الدول في مواجهة الظروف الحالية وتقديم الدعم اللازم لها.

ونوه الجدعان بأننا على المستوى العالمي نشهد ظروفاً صعبة، وعلى المستوى الإقليمي فإن دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي في وضع أفضل لمواجهة هذه الظروف وذلك خلال السنوات الست القادمة، بيد أن هناك دول أخرى قد تحتاج للتعاون والدعم لتجاوز تبعات الظروف الاقتصادية الحالية.

وأفاد وزير المالية في الجلسة الحوارية بأن العالم الآن بات يدفع ثمن تقليله من المخاطر التي يشهدها ويدفع تكاليفه المرتفعة، مبيناً أن المملكة سبق وحذرت من خطورة الأوضاع التي تحيط بالاقتصاد العالمي في ظل تبعات جائحة كورونا، وتراجع معدلات الاستثمار في عدة مجالات وماحدث بعدها وأهمية التعاون الدولي لمواجهتها.

حتمية التعاون

وأبان أن الدول باتت الآن بعدما شهدت خطورة الوضع الحالي حريصة على التعاون فيما بينها؛ لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية والعمل بشكل أفضل، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ومواجهة مخاطر التغير المناخي وارتفاع الديون على الحكومات والدول والتي نحث على الإسراع في تحييدها.

ودعا وزير المالية إلى عدم النظر إلى العالم المعاصر من جانب واحد، بل لابد النظر إليه وللمستقبل بنظرة تفاؤلية من خلال التخطيط واتخاذ القرارات، والتأهب للأوقات الصعبة ليكون العالم قادراً على التكيف مع الظروف الصعبة كالتي نشهدها الآن، وذلك عبر التكاتف والتعاون الدولي.

ونوه الجدعان بأن المملكة تقوم بحشد طاقات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، لكي نضمن الدعم للدول في المنطقة، كما تعمل مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين على تقديم الدعم للعالم أجمع، وأيضًا للشركات منخفضة الدخل وما يتعلق بالطاقة والغذاء والاستثمار في مبادرات التغير المناخي كالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تحتاج لجهود دولية لأنها قضية عالمية، كما أن علينا في المنطقة القيام بالكثير من الإصلاحات عبر الخطط الموضوعة.