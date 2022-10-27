شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ 3-0

خسر برشلونة على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة أمام بايرن ميونيخ الأربعاء في إطار الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج البارسا من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني تواليًا، بعد أن جمع 4 نقاط من 5 جولات، لينتقل إلى منافسات الدوري الأوروبي.

أهداف المباراة بدأها السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة عندما تلاعب بدفاع برشلونة وسجّل من فوق الحارس مارك أندري تيرشتيغن.

وأضاف زميله المهاجم الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 31 إثر تمريرة حاسمة من زميله الألماني سيرجي جنابري.

أهداف بايرن ميونيخ ضد برشلونة اختتمها البديل الفرنسي بنيامين بافارد في الدقيقة الخامسة بعد التسعين، بتمريرة جديدة من جنابري.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة وقبل الأخيرة كالتالي:

1- بايرن ميونيخ 15 نقطة

2- إنـتر مــيلان 10 نقاط

3- برشــلـونــة 4 نقاط

4 فكتوريا بلزن 0 نقاط

شاهد أهداف برشلونة وبايرن ميونيخ 3-0