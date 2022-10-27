الرياضة التعاون يعسكر في العين

الرياض- فيصل الرقيبة يقيم فريق التعاون الأول لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا خارجيًّا في مدينة العين الإماراتية، في الفترة من 12 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبلين، خلال فترة التوقف الجارية التي تتزامن مع معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإعدادي قبل الدخول في منافسات كأس العالم 2022. ومن المقرَّر أن يخوض الفريق التعاوني أربع مباريات تجريبية، لكن لم تحدَّد حتى الآن أسماء الفرق التي سيقابلها. وسيتخلل المعسكر تدريبات صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب البرازيلي شاموسكا.