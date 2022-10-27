افتتاح معرض الأنيمي السعودي في واجهة الرياض

ألعاب وعروض حية وتحديات تنتظر الجمهور في معرض الأنيمي السعودي
الرياض- غدير الطيار
افتتح اليوم معرض الأنيمي السعودي في واجهة الرياض بحضور سفير اليابان فوميو إيواي الذي زار المكان وأيضًا بتواجد كل من Miho Karasawa المعروفة باسم TRUE و Flow وفرقته وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وفي التفاصيل، بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط الذي قال إن “معرض الأنيمي السعودي يأتي كدليل على تنوع المحتوى في موسم الرياض”.
وتابع: “ثقافة الأنيمي ثقافة أصيلة في المجتمع السعودي تمتد لعدة أجيال، بدأت منذ عصر الأفلام الكرتونية المدبلجة ومستمرة الى الآن”، مضيفا “جاء الجيل الجديد وأكدّ على أهمية هذه الثقافة وبعد نجاح معرض الأنيمي السعودي أيضا عام 2019 عملنا على عدة شركات مع الجانب الياباني ويأتي الأنيمي 2022 ثمرة لهذه الشراكة والتعاون بيننا وبين الجانب الياباني”.سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي توجه في كلمته بداية بالشكر والتقدير إلى معالي المسشتار تركي آل الشيخ والمهندس فيصل على اقامة معرض الأنيمي السعودي ضمن موسم الرياض هذا العام”، مشيرا الى أن هذا المعرض هو من أكبر المشاريع التعاونية في اطار رؤية سعودية يابانية والتي أطلقت عام 2017 خلال زيارة كريمة قام بها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اليابان؛ بهدف تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وكتب على تويتر “سعدت بحضور مراسم افتتاح معرض الأنمي السعودي المقام ضمن موسم الرياض هذا العام من اليوم لمدة ثلاثة أيام في واجهة الرياض. وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وسعادة المهندس فيصل بافراط الرئيس التنفيذي للهيئة على تحقيق هذا الإنجاز الكبير”.