هيئة المسرح تستقبل طلبات المشاركة بمهرجان الشارقة

الرياض ـ البلاد

بدأت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس بتسلُّم طلبات الترشيح للمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، التي ستقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير من العام المقبل 2023م، ويستهدف الإعلان الفرق المسرحية، والمؤلفين، والمخرجين السعوديين.

وأوضحت الهيئة للراغبين في المشاركة بالمهرجان مراعاة عدة شروط، من أهمها: أن يكون النص المسرحي أو الرؤية لم تنتج من قبل، على أن تقتصر المشاركة على مسرح الكبار، ويكتب النص بلغةٍ مسرحية مميزة، وألا يزيد عدد المشاركين في العرض المسرحي حسب التصوّر عن 20 فرداً.

وأكدت “الهيئة” ضرورة إرفاق فكرة مفصلة عن المسرحية، والنص المسرحي، والرؤية الإخراجية، إلى جانب وصف مكان العرض وتصميم المناظر والمتطلبات التقنية، في طلبات الترشيح للمشاركة، وإرسالها على البريد الإلكتروني: [email protected]، خلال مدة استقبال الطلبات حتى 15 نوفمبر، على أن تليها مرحلة الفرز والتقييم خلال المدة 18 – 26 نوفمبر، وأخيراً مرحلة الاعتماد التي ستكون في المدة من 27 – 30 نوفمبر.

ويعد مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تأسس عام 2015م مناسبة مسرحية خليجية تُنظّم كل سنتين في شهر فبراير بإمارة الشارقة على مدى سبعة أيام، بحيث تتسابق فيه الفرق المسرحية الخليجية على جوائز في مختلف عناصر العرض المسرحي؛ وذلك لإبراز التجارب المسرحية في المسرح الخليجي، والإسهام في تطوير المحتوى المسرحي، ونشر الوعي المسرحي في المجتمع الخليجي، فضلاً عن دعم وتشجيع التجارب المسرحية، واكتشاف المواهب والقدرات الفنية في دول الخليج العربية. وتأتي المشاركة ضمن مبادرة هيئة المسرح والفنون الأدائية في تمثيل المملكة دولياً، وتهدف من خلالها إلى تعزيز حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي إقليمياً ودولياً، وزيادة عدد المشاركات السنوية للقطاع في المحافل المسرحية الخليجية، وتبادل المعرفة والمثاقفة بين المسرح السعودي والمسرح الخليجي، بالإضافة إلى اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة، وبناء قدرات مستمدة من التجارب المسرحية بدول الخليج العربي.