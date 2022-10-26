ميسي الأكثر تسجيلًا من “خارج الصندوق” في دوري الأبطال

أمسى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي (34 عامًا) أكثر لاعب يسجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد ميسي فريقه للفوز أمام مكابي أمس الثلاثاء بنتيجة 7-2 في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بملعب “حديقة الأمراء” في باريس.

وسجّل ميسي أمام مكابي هدفين في الدقيقتين 19 و45.. كما قدّم تمريرتين حاسمتين، الأولى إلى نيمار بالدقيقة 35 والثانية إلى سولير بالدقيقة 84.

وبعد هدفه الصاروخي من خارج منطقة الجزاء أمام مكابي، فإن ميسي انفرد بالرقم القياسي كأكثر من يسجل من خارج الصندوق في البطولة بـ23 هدفًا.

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وفض ميسي الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجّل (22) مستغلًا أن “صاروخ ماديرا” لا يشارك في الأبطال هذا الموسم مع مانشستر يونايتد.

كما أن ميسي قلص الفارق مع رونالدو في صراع الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، ووصل إلى 129 هدفًا مقابل 140 لرونالدو الذي يتصدر القائمة.

شاهد ملخص مباراة باريس ومكابي 7-2