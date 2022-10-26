فيديو.. أهداف مباراة لايبزيغ وريال مدريد3-2

انتصر لايبزيغ الألماني على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين الثلاثاء في إطار لقاءات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومنى ريال مدريد بأول هزيمة في الموسم الحالي 2022-2023 بعد أن أمضى 16 مباراة في كل البطولات التي يشارك فيها، من دون أي خسائر.

وبات لايبزيغ يهدد صدارة ريال مدريد للمجموعة السادسة، بعد أن قلص الفارق معه إلى نقطة واحدة، ليصبح لايبزيغ 9 نقاط مقابل 10 للنادي الملكي.

الجولة السادسة والأخيرة الأسبوع المقبل ستحدد هوبة بطل المجموعة، إذ يلعب ريال مدريد أمام سيلتيك، ويرحل لايبزيغ لمواجهة شاختار دونتسك.

أهداف المباراة بدأها لايبزيغ في شباك ريال مدريد عندما سجّل النادي الألماني هدفين عبر جوسكو جفارديول وكريستوفر نكونكو بالدقيقتين 13 و18.

رد ريال مدريد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، إثر تمريرة حاسمة من زميله الإسباني ماركو أسينسيو.

أهداف ريال مدريد لم تأت إلا في أواخر الشوط الثاني (93) عبر رودريغو، لكن قبل سجّل لايبزيغ الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق تيمو فيرنر.

شاهد أهداف ريال مدريد ولايبزيغ 3-2