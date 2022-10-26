عريمان يتوج بكأس الحفل الأول لموسم فروسية حائل

حائل _ خالد الحامد

نظّم ميدان فروسية حائل، أولى سباقاته في الموسم لعام 1444هـ على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط

الأول للدرجة “مفتوح 2019” حققه الجواد “ذو الفعايل ” للمالك والمدرب أنور المرشدي ، بالخيال مشعل المزيد

والشوط الثاني للدرجة ” لم تربح” كسبته “منة الباري ” للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي ، والخيال نايف العنزي

وفاز بالشوط الثالث مفتوح 2020م الجواد “ملح خراش ” للمالك أبناء حمد فراج الدغيشم ، والمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال محمد الفهيد

وحقق “شوكان” المركز الأول في الشوط الرابع “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي والخيال نايف العنزي وفي الشوط الخامس ” مفتوح الدرجات”

توج الجواد “عريمان ” للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي والخيال نايف العنزي

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي وعضو مجلس الإدارة بندر المثقال

الكأس والجوائز للفائزين.