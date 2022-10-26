شاهد.. أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومكابي 7-2

أمطر باريس سان جيرمان ضيفه مكابي بسبعة أهداف لاثنين الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23.

أقيمت المباراة في ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس بصافرة الحكم الألماني فيليكس برايتش وأمام حضور جماهيري قارب 46 ألف مشجّع.

أهداف باريس ضد مكابي بدأها الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 19، ثم الفرنسي كيليان مبابي (32) ونيمار (35) ثم ميسي من جديد (45).

في الشوط الثاني تواصلت أهداف باريس سان جيرمان ضد مكابي وأحرز مبابي بالدقيقة (64) ثم لاعب مكابي سيان غولدبيرغ بالخطأ (67).

أهداف باريس سان جيرمان في مرمى مكابي اختتمها اللاعب الإسباني الشاب كارلوس سولير في الدقيقة 84 بتمريرة حاسمة من ميسي.

شاهد أهداف باريس ومكابي 7-2