البنك الأهلي وهيئة الترفيه يوقعان اتفاقية رعاية موسم الرياض

الرياض – البلاد

وقع البنك الأهلي السعودي والهيئة العامة للترفيه اتفاقية رعاية موسم الرياض في نسخته الثالثة لعام 2022 كراعي بريميوم، والذي يعد أكبر المواسم الرئيسية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة، حيث ستنطلق فعالياتها وأنشطتها يوم الجمعة 21 أكتوبر وتتوزع على 15 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار “فوق الخيال” لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالمواسم السابقة. جاء ذلك خلال حفل توقيع الرعاية بحضور كل من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه والأستاذ سعيد بن محمد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي.

ومن جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي أن رعاية البنك لهذا الموسم تأتي انطلاقاً من انتماء البنك للوطن وكونه أكبر البنوك السعودية وأعرقها وداعم رئيس للفعاليات الوطنية، بجانب حرصه على دعم الأنشطة والفعاليات التي تهدف لتحويل المملكة إلى وجهة ترفيهية وسياحية عالمية وفقاً لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتساهم رعاية البنك لفعاليات موسم الرياض لهذا العام في إبراز منتجات وخدمات البنك وما يقدمه من مفاجآت وعروض حصرية، مما سيتيح لعملائه فرصة التعرف على المزيد من خدمات البنك المصرفية. كما يسهم الموسم في تقديم الرياض بوصفها حاضنة كبرى ووجهة مفضلة، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه. يضم الموسم 15 منطقة أبرزها بوليفارد وورلد وبوليفارد رياض ستي وونتر وندر لاند وفيا الرياض وفان فاستفال بمرسول بارك، والتي تتسع لأكثر من 20 ألف من جماهير كأس العالم لكل مباراة، و65 يوماً من الألعاب النارية إضافةً إلى واحدة من أبرز الحدائق العالمية للحيوانات وكذلك 25 مسرحية عربية وعالمية، منها 7 مسرحيات سعودية، كما سيضم الموسم فعاليات متنوعة ومناطق وأنشطة جديدة، ومفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.