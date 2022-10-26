أمير القصيم يفتتح معهد تمكين للتدريب

بريدة : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مقر معهد تمكين للتدريب أحد مبادرات مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين بالمنطقة .



وثمن سموه افتتاح المعهد، الذي يقوم على مبدأ التمكين وهو أحد مستهدفات القطاع غير الربحي، مقدما شكره لرجل الأعمال عبدالله العثيم على تبرعه السخي في دعم المعهد .

ودعا أمير القصيم أن يكون من أولويات هذا المعهد تدريب رؤساء الجمعيات الخيرية، كون الكثير منهم يعملون تطوعياً، متميناً تفعيل أدوار الأوقاف بالمنطقة للتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, لافتاً بأن القائمين على الأوقاف لديهم الرغبة في المساهمة لوضع أوقافهم في المكان الصحيح بما يخدم المجتمع , موجها بتسمية إحدى القاعات التدريبية بالمعهد باسم عبدالله العثيم، تقديرا لإسهامه في دعم المعهد .

وكان سمو أمير القصيم قد اطلع على مرافق المعهد مستمعاً إلى شرح من الدكتور صالح الدامغ رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، عن الخدمات التدريبية والبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد للمستفيدين .

كما شاهد عرضا مرئياً عن الجهود المبذولة في التمكين والتدريب لمجلس الجمعيات الاهلية .

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور صالح الدامغ، اهتمام سمو أمير القصيم المباشر لبرامج المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتم خلال الحفل استعراض خطة المعهد التدريبية خلال الفترة القادمة , كما كرم سمو أمير القصيم رجل الأعمال العثيم تقديرا لدعمه لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة .