موسم الرياض .. مليار ظهور في الترند العالمي

الرياض ـ البلاد

تتواصل بوتيرة ممنهجة فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار “فوق الخيال”، وتتضمن حفلات غنائية عالمية وسيرك ، فضلا عن العروض الفنية وصالات للتزلج على الجليد. وتتضمن الفعاليات ، أكثر من 8500 فعالية بالموسم. وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية، وأدوات الرفاهية, فعاليات الموسم منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار. وتتميز مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.

ويتيح موسم الرياض الفرصة لدخول البوليفارد بشكل مجاني يومي 27 و28 أكتوبر لمن يرتدي أزياء تنكرية.

من ناحية اخرى حقق وسم “حفل افتتاح موسم الرياض”، رقماً استثنائياً بالوصول إلى مليار ظهور في الترند العالمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إلى أن الوسم حقق بذلك رقماً “فوق الخيال” كما هو شعار موسم الرياض في نسخته الثالثة. يذكر أن موسم الرياض الذي انطلق مؤخرا حقق رقماً قياسياً دخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد أجهزة “درون” تطلق ألعاباً نارية في آن واحد. وانطلق الموسم بعروض الوصلة السعودية وسيرك دي سولي، وحفل غنائي عالمي “كونسرت” للفنانة البريطانية آني ماري، وألعاب بهلوانية، وعروض الموتوكروس الحر بسباق دراجات نارية مغلق على أرض وعرة.