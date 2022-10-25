مصر.. مصرع 10 من أسرة واحدة وإصابة 9 في حادث سير

لقي 10 أشخص مصرعهم على الأقل بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، من جراء حادث سير مروع وقع في منطقة دلتا النيل في مصر.

ووقع التصادم صباح اليوم في محافظة الدقهلية، على بعد 150 كيلومترا شمال من القاهرة، وتحديدا على طريق سريع يربط المنصورة، عاصمة المحافظة بمدينة جمصة الساحلية على البحر المتوسط، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأصيب في الحادث أيضا 9 أشخاص على الأقل.

وجاء في بيان حكومي أن القتلى نقلوا إلى المشرحة، بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الوفيات بين النساء والأطفال من عائلة واحدة من محافظة الغربية المجاورة.

وقالت صحيفة “الأخبار” اليومية إن الأسرة كانت عائدة إلى منزلها عندما وقع الحادث.

وألقى مسؤولون باللوم على السرعة في الحادث

وتؤدي حوادث المرور القاتلة بحياة الآلاف سنويا في مصر.

وتقع الحوادث والاصطدامات في الغالب بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

وفى يوليو الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة بمقطورة كانت متوقفة على طريق سريع فى محافظة المنيا جنوبا، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.