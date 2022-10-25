الرياضة

قرعة كأس الخليج تضع الأخضر في المجموعة الأولى

صحيفة البلادaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      25 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض – هاني البشر

اوقعت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في نسختها الـ 25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6-19 يناير 2023. المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق واليمن وعمان.

وأجريت القرعة صباح اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة العراقية، بحضور عضو مجلس الاتحاد عضو لجنة المسابقات في البطولة الدكتور خالد بن مقرن ومدير الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي عضو اللجنة الإعلامية في البطولة فيصل الطويهر.

واعتمد اتحاد كأس الخليج العربي ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة مباريات البطولة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.