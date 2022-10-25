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طريقة عمل كريمة الزبدة السويسرية من السكر البني

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      25 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كريمة الزبدة المصنوعة من السكر البني الناعم هي وصفة مميزة لحلوي الشتاء

المقادير اللازمة

227 جم من بياض البيض الطازج
397 جم سكر بني فاتح
3/4 ملعقة صغيرة ملح
510 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
1 ملعقة كبيرة الفانيليا
1 ملعقة كبيرة القرفة المطحونة

طريقة العمل

ضعي طبق زجاجي مقاوم للحرارة أعلي قدر به ماء يغلي على نار متوسطة
بمجرد أن يغلي خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة
ضعي بياض البيض والسكر البني معًا في الوعاء الزجاجي واخلطيهما معًا
اخفقي باستمرار دون توقف حتى تذوب حبيبات السكر
بمجرد أن لا تشعري بأي حبوب من السكر ارفعي خليط البيض عن النار وقومي بتثبيته في الخلاط باستخدام ملحق الخفق
يخفق حتي يصبح مرينج من 5 إلى 15 دقيقة حسب قوة الخلاط الخاص بك
بعد حوالي 10 دقائق بعد أن يبرد
ابدأي الخلط بسرعة متوسطة مع إضافة قطع الزبدة في درجة حرارة الغرفة
أضيفي الملح والفانيليا والقرفة
زيدي السرعة واخفقي كريمة الزبدة حتى تصبح خفيفة ورقيقة ولم يعد طعمها مثل الزبدة بعد الآن
ثم تستخدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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