طريقة عمل كريمة الزبدة السويسرية من السكر البني

كريمة الزبدة المصنوعة من السكر البني الناعم هي وصفة مميزة لحلوي الشتاء

المقادير اللازمة

227 جم من بياض البيض الطازج

397 جم سكر بني فاتح

3/4 ملعقة صغيرة ملح

510 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة الفانيليا

1 ملعقة كبيرة القرفة المطحونة

طريقة العمل

ضعي طبق زجاجي مقاوم للحرارة أعلي قدر به ماء يغلي على نار متوسطة

بمجرد أن يغلي خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة

ضعي بياض البيض والسكر البني معًا في الوعاء الزجاجي واخلطيهما معًا

اخفقي باستمرار دون توقف حتى تذوب حبيبات السكر

بمجرد أن لا تشعري بأي حبوب من السكر ارفعي خليط البيض عن النار وقومي بتثبيته في الخلاط باستخدام ملحق الخفق

يخفق حتي يصبح مرينج من 5 إلى 15 دقيقة حسب قوة الخلاط الخاص بك

بعد حوالي 10 دقائق بعد أن يبرد

ابدأي الخلط بسرعة متوسطة مع إضافة قطع الزبدة في درجة حرارة الغرفة

أضيفي الملح والفانيليا والقرفة

زيدي السرعة واخفقي كريمة الزبدة حتى تصبح خفيفة ورقيقة ولم يعد طعمها مثل الزبدة بعد الآن

ثم تستخدم