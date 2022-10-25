المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كريمة الزبدة البنية

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      25 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

إذا رغبتي في إستخدام الزبدة البنية في حلوياتك المفضلة يمكنك الآن تحضير تلك الوصفة لكريمة الزبدة بنكهة الزبدة البني

المقادير اللازمة

227 جم زبدة بنية بدرجة حرارة الغرفة
227 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
227 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة فانيليا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
567 جم من السكر البودرة تضاف المزيد للحصول على كريمة زبدة أكثر صلابة

طريقة العمل

ضعي الزبدة الغير مملحة في وعاء الخلاط باستخدام ملحق الخفق واخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا
أضيفي جبنة الكريمة واخلطيها حتى تصبح ناعمة
أضيفي الزبدة البنية واخلطيها حتى تصبح ناعمة ودسمة
أضيفي السكر البودرة كوبًا واحدًا في كل مرة مع الخلط ولكن لا تفرطي في الخلط
أضيفي الملح والفانيليا حتى تمتزج
ثم تستخدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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