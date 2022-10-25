طريقة عمل كريمة الزبدة البنية

إذا رغبتي في إستخدام الزبدة البنية في حلوياتك المفضلة يمكنك الآن تحضير تلك الوصفة لكريمة الزبدة بنكهة الزبدة البني

المقادير اللازمة

227 جم زبدة بنية بدرجة حرارة الغرفة

227 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

227 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

567 جم من السكر البودرة تضاف المزيد للحصول على كريمة زبدة أكثر صلابة

طريقة العمل

ضعي الزبدة الغير مملحة في وعاء الخلاط باستخدام ملحق الخفق واخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا

أضيفي جبنة الكريمة واخلطيها حتى تصبح ناعمة

أضيفي الزبدة البنية واخلطيها حتى تصبح ناعمة ودسمة

أضيفي السكر البودرة كوبًا واحدًا في كل مرة مع الخلط ولكن لا تفرطي في الخلط

أضيفي الملح والفانيليا حتى تمتزج

ثم تستخدم باردة