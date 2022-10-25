طريقة عمل كريمة الزبدة البنية

إذا رغبتي في إستخدام الزبدة البنية في حلوياتك المفضلة يمكنك الآن تحضير تلك الوصفة لكريمة الزبدة بنكهة الزبدة البني
المقادير اللازمة
227 جم زبدة بنية بدرجة حرارة الغرفة
227 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
227 جم جبن كريمي بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة فانيليا
1/4 ملعقة صغيرة ملح
567 جم من السكر البودرة تضاف المزيد للحصول على كريمة زبدة أكثر صلابة
طريقة العمل
ضعي الزبدة الغير مملحة في وعاء الخلاط باستخدام ملحق الخفق واخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا
أضيفي جبنة الكريمة واخلطيها حتى تصبح ناعمة
أضيفي الزبدة البنية واخلطيها حتى تصبح ناعمة ودسمة
أضيفي السكر البودرة كوبًا واحدًا في كل مرة مع الخلط ولكن لا تفرطي في الخلط
أضيفي الملح والفانيليا حتى تمتزج
ثم تستخدم باردة