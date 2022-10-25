طريقة عمل كريمة الزبدة الأمريكية الكلاسيكية

وصفة كريمة الزبدة الأمريكية الكلاسيكية من مميزاتها أنها ثابتة جدًا في درجات الحرارة المرتفعة وأسهل كريمة زبدة في صنعها كما أنها إختيار مثالي لتزيين الكيك أو الكب كيك

المقادير اللازمة

2 عود زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

4 أكواب سكر بودرة

رشة ملح

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا

1-2 ملاعق كبيرة حليب

طريقة العمل

تمزج الزبدة والسكر والملح على سرعة منخفضة حتى تمتزج في الغالب

نضيف الفانيليا ونزيد السرعة إلى متوسطة عالية ونخلطها حتى تصبح ناعمة

اضبطي القوام مع الحليب حسب الرغبة

استخدميه فورًا أو ضعيه في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 3 أيام

اتركيها تصل إلى درجة حرارة الغرفة واخلطيها على درجة حرارة متوسطة إلى عالية حتى تصبح ناعمة