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طريقة عمل كريمة الزبدة الأمريكية الكلاسيكية

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      25 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كريمة الزبدة الأمريكية الكلاسيكية من مميزاتها أنها ثابتة جدًا في درجات الحرارة المرتفعة وأسهل كريمة زبدة في صنعها كما أنها إختيار مثالي لتزيين الكيك أو الكب كيك

المقادير اللازمة

2 عود زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة
4 أكواب سكر بودرة
رشة ملح
2 ملاعق صغيرة من الفانيليا
1-2 ملاعق كبيرة حليب

طريقة العمل

تمزج الزبدة والسكر والملح على سرعة منخفضة حتى تمتزج في الغالب
نضيف الفانيليا ونزيد السرعة إلى متوسطة عالية ونخلطها حتى تصبح ناعمة
اضبطي القوام مع الحليب حسب الرغبة
استخدميه فورًا أو ضعيه في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 3 أيام
اتركيها تصل إلى درجة حرارة الغرفة واخلطيها على درجة حرارة متوسطة إلى عالية حتى تصبح ناعمة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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