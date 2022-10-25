طريقة عمل الزبدة البنية

هو نوع من الصلصة الدافئة المستخدمة في المطبخ الفرنسي يمكن أن تصاحب الأطعمة مثل الخضروات الشتوية والمكرونة والسمك والعجة والدجاج

وقد أصبح مكونًا شائعًا في الثقافات الأخرى مثل المطبخ الإيطالي الأمريكي المعاصر

المقادير اللازمة

400 جرام زبدة أو كمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

نذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة

حركي المقلاة من حين لآخر للتأكد من أن الزبدة تنضج بشكل متساوٍ

عندما تذوب الزبدة ستبدأ في تكوين رغوة

سيتقدم اللون من الأصفر الليموني إلى الذهبي إلى البني الفاتح في النهاية.

بمجرد أن تشمي رائحة البندق وتصبح الزبدة بلون فتات البسكويت

ارفعي المقلاة عن النار وانقلي الزبدة البنية في وعاء مقاوم للحرارة

بمجرد أن تبرد انقليها إلى وعاء زجاجي واحفظيها في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 أيام أو في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين

يمكن أيضًا تجميد الزبدة البنية لمدة تصل إلى 3 أشهر في وعاء محكم الغلق