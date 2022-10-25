المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الزبدة البنية

نيفين عباسaccess_time30 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      25 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

هو نوع من الصلصة الدافئة المستخدمة في المطبخ الفرنسي يمكن أن تصاحب الأطعمة مثل الخضروات الشتوية والمكرونة والسمك والعجة والدجاج

وقد أصبح مكونًا شائعًا في الثقافات الأخرى مثل المطبخ الإيطالي الأمريكي المعاصر

المقادير اللازمة

400 جرام زبدة أو كمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

نذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة
حركي المقلاة من حين لآخر للتأكد من أن الزبدة تنضج بشكل متساوٍ
عندما تذوب الزبدة ستبدأ في تكوين رغوة
سيتقدم اللون من الأصفر الليموني إلى الذهبي إلى البني الفاتح في النهاية.
بمجرد أن تشمي رائحة البندق وتصبح الزبدة بلون فتات البسكويت
ارفعي المقلاة عن النار وانقلي الزبدة البنية في وعاء مقاوم للحرارة
بمجرد أن تبرد انقليها إلى وعاء زجاجي واحفظيها في درجة حرارة الغرفة لمدة 5 أيام أو في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين
يمكن أيضًا تجميد الزبدة البنية لمدة تصل إلى 3 أشهر في وعاء محكم الغلق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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