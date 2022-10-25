سهيل.. الأمل الكبير

الرياض ـ دكتور فيصل خلف

يعتبر المطبخ السعودي متميزا ومتفردا وله خصوصيته وتعمل هيئة فنون الطهي على تعريف العالم بفنون الطهي السعودية من كافة المناطق وقد جاء» سهيل» ليقدم المطبخ السعودي الأصيل بطريقة راقية وأنيقة وفي شكل يدعوا للفخر ويُمهد الطريق نحو العالمية بكل استحقاق, وتم افتتاحه في عام 2018, ولم يتوقف مكانه في الرياض بل ذهب نحو العلا. وفي سياق المطعم السعودي فإن مثل هذه الفعاليات يتوجب أن تفتح لها فروع في جميع ارجاء العالم لأنها بمثابة واجهة مشرفة ومشرقة وقوة ناعمة تمثلنا وتعبر عنا, وجد ليبقى وبإذن الله تراه الأجيال القادمة. كما أن مثل هذه المواقع تدار بأيدي سعودية و ومن الكوادر التي عملت في هذا المطعم الشيف السعودي راكان العريفي, الذي كان له بصمته وهو جزء من فريق نجح في تقديم هويتنا التراثية في مجال الأكل. ومن هذا المنطلق لابد من وقفة شكر لكل العاملين خلف الستارة المغلقة,، خصوصا وانهم يقدمون الودبات السعودية بطريقة متميزة لأن مملكتنا الغالية ثرية بأكلات طعمها شهي ولذيذ, ولا يوجد لدينا عذر في تقديم جزء من ثقافتنا وشيء من تراثنا في قالب أكلات مختلفة الأشكال والألوان.. تسر الناظرين. ويعتبر سهيل على اسم نجم سهيل ويكون ظهوره في خط الأفق في منطقتي شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام, في أواخر شهر أغسطس كل عام ولفترة من الزمن, واشتهر ظهوره بالعديد من الدلالات التي استفاد منها العرب قديمًا.