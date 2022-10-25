سان جيرمان يخطط للإبقاء على ميسي

زعمت يومية “لو باريزيان” الفرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان وضعت خطة بالفعل لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (34 عامًا) مع النادي.

وقد وفد ميسي إلى الباريسي صيف 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة مجّانية، بعد 21 عامًا قضاها بين جنبات البارسا في الفئات السنية المختلفة.

ويمتد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان إلى صيف 2023 المقبل، مع إمكانية التجديد لعام إضافي وفقًا لرغبة الطرفين، ليكون العقد العقد ممتدًا إلى 2024.

وبحسب “لو باريزيان” فإن اليومية حصلت على معلومات تفيد بتحرك من المدير الرياضي لباريس، لويس أوكامبوس مع ممثلي ميسي لتفعيل العام الإضافي.

إغراءت مادية من باريس لميسي

ولن يكتفي باريس سان جيرمان بتفعيل بند العام الإضافي في عقد ميسي وسيعرض النادي عقدًا جديدًا يمتد إلى 2027 على أقل تقدير مع زيادة الراتب.

ويتقاضى ميسي حاليًا مع الباريسي قرابة 41 مليون يورو سنويًا خالية من الضرائب، ومن المتوقع أن يزيد إلى 50 مليون حال قرر اللاعب تمديد التعاقد.

إضافة إلى ذلك، فإن باريس سان جيرمان ينوي دفع مكافآة تجديد لميسي حال أبرم عقدًا جديدًا قد تصل إلى 20 مليون يورو بحسب وسائل إعلام.

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ماذا قدّم ميسي مع باريس هذا الموسم؟

وسجّل ميسي 9 أهداف وصنع 10 أخرى بقميص باريس سان جيرمان في الموسم الحالي 2022-2023 من إجمالي 15 مباراة في جميع البطولات.

شاهد أبرز أهداف ميسي مع باريس سان جيرمان